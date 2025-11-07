Incidente nella notte sull’autostrada A19, in direzione Enna. Per cause ancora da accertare, un’autovettura si è ribaltata, finendo la sua corsa sulla carreggiata. Alla guida del mezzo c’era una sola persona, che è rimasta ferita nell’impatto: il conducente è stato trasportato dal 118 all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna che hanno messo in sicurezza il veicolo e la zona dell’intervento; gli agenti della Polizia Stradale e il personale dell’Anas, per la gestione della viabilità e per compiere i rilievi.