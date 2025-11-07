I Carabinieri della Compagnia di Trapani, nell’ambito di ulteriori servizi straordinari di controllo del territorio, hanno tratto in arresto, per detenzione illecita di stupefacenti, una donna del posto classe ’71 sorpresa in possesso di quasi 3 Kg. di cocaina e 150 gr. di sostanza tipo anfetamine rivenuti in parte in auto e in parte presso il proprio domicilio.

In particolare infatti, i militari dell’Arma giunti nei pressi del quartiere Cappuccinelli notavano un’autovettura che alla vista della pattuglia provava ad allontanarsi con il verosimile intento di sottrarsi a un eventuale controllo. Raggiunta l’auto alla guida vi era una donna il cui palese nervosismo dimostrato induceva la pattuglia ad approfondire il controllo con perquisizione veicolare.

All’esito dell’attività veniva rivenuto, occultato all’interno di un sacchetto della spesa tra alcuni alimenti, un panetto di cocaina dal peso di circa 1 Kg. Pertanto, stante si procedeva anche a perquisizione domiciliare che consentiva il rinvenimento, all’intero di un mastello per la spazzatura, di ulteriori 1.8 Kg di sostanza del tipo cocaina e 150 gr. del tipo anfetamine. La sostanza stupefacente una volta immessa nel mercato illecito avrebbe potuto consentire introiti pari a circa 500.000 €

Nella stessa giornata i militari dell’arma sottoponevano ad un controllo alla circolazione stradala un 59enne di origine catanese che a seguito di perquisizione è risultato occultare all’interno del mezzo la somma contante di 16.500 euro della quale non ha saputo fornire plausibile spiegazione circa la provenienza. I successivi immediati approfondimenti consentivano di segnalare l’uomo all’autorità giudiziaria per ipotesi di reato concernenti gli stupefacenti. La donna, dopo la compilazione degli atti è stata associata alla casa circondariale “Pagliarelli” di Palermo e al termine dell’udienza di convalida è stata confermata la custodia cautelare in carcere.