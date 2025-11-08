Dopo il trionfo del tour nei palasport e un anno di successi, i Negramaro tornano nell’estate 2026 con “Una storia ancora semplice”, un nuovo viaggio nei festival outdoor, dopo 10 anni dall’ultima volta, che segnerà l’ultima occasione per vedere la band dal vivo prima di una lunga pausa. Un tour speciale, pensato come un grande abbraccio collettivo: una scaletta imperdibile, un regalo ai fan che in questi vent’anni hanno seguito ogni tappa della loro storia, e un modo per ripercorrere insieme tutte le grandi hit che hanno reso inconfondibile il loro percorso.

Per tutta l’estate 2026, i Negramaro porteranno la loro musica nei più importanti festival italiani, attraversando il Paese da nord a sud.

Tra le prime date annunciate, quelle che vedranno approdare il tour in Sicilia con due appuntamenti al Dream Pop Fest di Palermo il 21 agosto, Velodromo Paolo Borsellino, e a Sotto il Vulcano Fest di Catania, alla Villa Bellini il 22 agosto.

Lo spettacolo a Palermo, nell’abito della nuova programmazione della rassegna Dream Pop Fest di Palermo, è organizzato da Puntoeacapo Srl con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Palermo e gli Assessorati alla Cultura, Spettacolo ed eventi culturali e al Turismo e Sport guidati rispettivamente dagli assessori Pietro Cannella e Alessandro Anello.

Il live a Catania, vedrà i Negramaro ospiti di Sotto Il Vulcano Fest, la rassegna firmata da Puntoeacapo e organizzata in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito di Catania Summer Fest.