Svolta nelle indagini sul pestaggio di un cinquantenne avvenuto lo scorso 12 ottobre all’interno della villa comunale di Ravanusa. I carabinieri hanno arrestato all’alba quattro persone con le accuse – a vario titolo – di lesioni aggravate in concorso e stalking.

Il gip del tribunale di Agrigento, Alberto Lippini, ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 persone tra i 19 e 56 anni, a due indagati viene contestato il reato di atti persecutori poichè, secondo l’accusa, avrebbero perseguitato e minacciato sia la vittima del pestaggio che la moglie affinché ritirassero la querela sporta nei confronti dei più giovani coinvolti nella spedizione.