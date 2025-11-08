I Carabinieri di Ravanusa nella serata di ieri sono intervenuti in via Sant’Antonio, presso la sede del circolo del Pd “David Sassoli” dove sulla cassetta della posta è stata trovata una pistola. L’arma, che a un primo sguardo appariva autentica, si è poi rivelata essere un semplice giocattolo, ma la scoperta ha comunque destato forte preoccupazione tra i frequentatori della sede politica.

I militari hanno avviato gli accertamenti su quello che, per modalità e contesto, potrebbe configurarsi come un gesto dal valore simbolico e potenzialmente intimidatorio.