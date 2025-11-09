I Carabinieri della Stazione di Adrano, al termine di una accurata e speditiva attività di indagine, hanno denunciato un 61enne del posto per “omissione di soccorso e lesioni personali a seguito di sinistro stradale”, dopo che quest’ultimo, lo scorso 26 settembre, alla guida di un’utilitaria, aveva investito due minorenni, per poi darsi alla fuga.

Nella circostanza, i due giovanissimi sono stati subito soccorsi dai genitori sopraggiunti sul luogo dell’impatto dove, poco prima il conducente, responsabile dell’investimento, si era prima fermato qualche istante per poi dileguarsi. Entrambi i bambini, trasportati presso il Pronto Soccorso dell’ospedale San Marco di Catania, sono stati successivamente dimessi con prognosi, entrambi, di oltre 20 giorni per le lesioni riportate. I Carabinieri della Stazione di Adrano, intervenuti nei momenti successivi all’incidente, hanno avviato le indagini per risalire all’identità del “pirata della strada” e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente chiarendo le cause della collisione tra il veicolo e le bici. I Militari dell’Arma, da accertamenti e riscontri incrociati, hanno rintracciato alcuni testimoni i quali, ascoltati, hanno saputo fornire indicazioni più dettagliate sull’accaduto, circostanziando fatti ed eventi utili all’analisi della vicenda. Sulla base di quanto ricostruito il 61enne dopo aver imboccato la via La Piana in senso opposto di marcia, arrivato all’intersezione con la via Nazza aveva impattato i due minorenni senza prestare soccorso.Parallelamente a tali attività sono scattate le acquisizioni delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nelle aree prossime a quella dell’evento che hanno inquadrato l’autovettura guidata dal responsabile del sinistro.

Gli investigatori hanno quindi identificato ed accertato le responsabilità dell’automobilista 61enne che, sulla base degli indizi raccolti – da verificare in sede giurisdizionale è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.