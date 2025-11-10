

L’Enel conferma la sospensione della distribuzione dell’energia elettrica, martedì 11 novembre, dalle ore 8,30 alle ore alle ore 16,20, a Campobello di Licata. Si rammenta che sono interessati alcuni segmenti delle vie: Garibaldi, Cairoli, Siracusa, Crispi, Roma, e Prati (zona centro-est). L’ Enel sollecita i cittadini interessati a essere prudenti e, eventualmente, a non usare ascensori nella predetta fascia oraria. L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

Giovanni Blanda