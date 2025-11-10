Il maestro gelatiere messinese Giuseppe Arena ha trionfato nella semifinale di Gelato World Masters, che si è svolta il 27 e 28 ottobre nel Campus della Carpigiani Gelato University di Bologna, dove 74 gelatieri provenienti da tutta la penisola si sono sfidati per conquistare la finale italiana del concorso.

Gelato World Masters è la più importante competizione internazionale per gelatieri singoli e la finale italiana farà tappa a SIGEP World 2026. Il 17 gennaio 2026, presso il Gelato & Pastry Lab, 16 tra i migliori gelatieri italiani si sfideranno per conquistare uno dei 4 posti disponibili per la prestigiosa Finale Mondiale.

Durante la giornata, i concorrenti prepareranno dal vivo la propria ricetta originale e presenteranno il gusto alla valutazione di una giuria composta da esperti e professionisti del settore.

In semifinale, il maestro gelatiere della gelateria Arena di Ganzirri, ha conquistato la giuria tecnica con il gusto “Pyrus Amygdalum”, un sorbetto di pera Williams e mandorla di Avola semi tostata grezza, sale affumicato, variegatura di arancia rossa siciliana, pera essiccata e granella di mandorle. L’equilibrio tra i sapori perfettamente bilanciati e l’utilizzo di materie prime di altissima qualità hanno permesso ad Arena di conquistare un posto in finale.

Il maestro gelatiere messinese è pronto a portare il trofeo nella sua Messina e si sta preparando per la prova finale. «È una grandissima soddisfazione essere arrivato fin qui – ha commentato Arena – ed ora ci prepariamo ad affrontare la prossima gara. Questa vittoria rappresenta un importante traguardo. Dentro il mio gelato metto tutto l’amore che ho per il mio lavoro e per il territorio e scelgo sempre ingredienti che rappresentano la Sicilia. Sono molto felice di questo risultato e voglio condividere questa vittoria con mio figlio Nicola che ha intrapreso la mia stessa strada e ha deciso di portare avanti i nostri progetti e i nostri sogni – ha concluso Arena.