Incidente autonomo sulla SS115 all’altezza dell’uscita per Mollarella. Il bilancio è di un ferito; un’auto si è ribaltata ed è finita fuoristrada.

Lanciato l’allarme sul intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina che hanno estratto l’uomo dalle lamiere e poi a bordo di un’ambulanza del 118 è stato trasferito all’ospedale San Giacomo d’Altopasso per le cure necessarie. L’uomo non versa in pericolo di vita.