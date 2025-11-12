Nei giorni scorsi, nel corso di mirati servizi di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati in materia di armi, la Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 24 anni per detenzione illegale di armi e munizioni e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, denunciandolo, altresì, per il reato di ricettazione, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Ad intervenire sono stati gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza “Nesima, i quali, durante un pattugliamento nella zona delle case popolari nella zona di San Pio X, hanno notato un lembo di tessuto fuoriuscire dalle piante di un’aiuola. Avvicinandosi per controllare, hanno trovato una pistola semiautomatica cal. 8 avvolta in un panno. Da un primo controllo, l’arma è risultata modificata e priva di segni identificativi e, pertanto, considerata clandestina. Non potendo, al momento, risalire all’identità del possessore, è stata repertata dalla Polizia Scientifica e sequestrata a carico di ignoti.

Sospettando che la pistola potesse essere stata nascosta in quel punto da qualche residente della zona, gli agenti hanno approfondito gli accertamenti, rivolgendo la loro attenzione su alcune palazzine del quartiere.

Tra i residenti in uno dei complessi di edilizia popolare gli agenti del Commissariato hanno individuato un giovane di 24 anni, già noto per precedenti, nei cui confronti sono stati indirizzati controlli specifici. In particolare, i poliziotti hanno perquisito la sua abitazione, supportati da alcune pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, nel frattempo sopraggiunte, oltre che da una squadra dei Vigili del Fuoco.

Entrati nell’appartamento, in cucina, gli agenti hanno trovato, all’interno del forno, una sacca nera contenente una pistola semiautomatica calibro 7.65, avvolta in un panno, completa di caricatore inserito e di 6 cartucce. Dall’immediata verifica nelle banche dati delle forze di Polizia, l’arma è risultata rubata, nel 2019, da un’abitazione di Aci Catena.

Nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno trovato, nel frigorifero, in fogli di panno carta, 5 panetti di hashish, riportanti sul dorso l’immagine di un noto personaggio dei cartoni animati, dal peso lordo complessivo di 420 grammi.

Sul balcone, infine, in una scatola di scarpe, gli agenti hanno rinvenuto 7 involucri di carta stagnola contenente sostanza stupefacente presumibilmente del tipo marijuana, dal peso lordo complessivo di 40 grammi, oltre ad un bilancino di precisione.

Dopo essere stata repertata dalla Polizia Scientifica, l’arma è stata sequestrata e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti balistici e tecnico-scientifici, volti ad esaltare l’eventuale presenza di impronte e di tracce biologiche. Anche la droga è stata sequestrata e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per le rituali analisi di laboratorio.

Alla luce dei gravi indizi raccolti, considerata la gravità dei fatti accertati, il 24enne è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, condotto nelle camere di sicurezza della Questura, per esservi trattenuto fino all’udienza di convalida e del contestuale giudizio direttissimo.