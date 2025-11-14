Il 14 Novembre 2025 alle ore 8,00 presso l’aula Polifunzionale dell’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli, si terrà un corso di formazione dal titolo «Strategie Vaccinali e Patologie Emergenti. Ruolo dell’Ospedale nella pratica vaccinale e nella prevenzione del rischio infettivo», organizzato dall’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli, dal Centro Studi Agorà e dall’OPI di Palermo.

Gli operatori sanitari, per la natura stessa della loro attività, sono esposti quotidianamente a un rischio elevato di contrarre e trasmettere patologie infettive, molte delle quali risultano oggi prevenibili attraverso la vaccinazione.

La vaccinazione degli operatori rappresenta uno degli strumenti più efficaci per la prevenzione e il controllo della diffusione di malattie infettive all’interno delle strutture sanitarie, siano esse dedicate alla cura di pazienti acuti o lungodegenti. Proteggere il personale significa anche proteggere i pazienti, i colleghi e i familiari, riducendo significativamente la possibilità di focolai intraospedalieri.

«In ambito sanitario – spiega il dott. Dario Vinci Direttore Sanitario dell’Ospedale Buccheri La Ferla e Direttore Scientifico dell’evento- la gestione del rischio (Risk Management) richiede un approccio integrato e multidimensionale, che consideri non solo gli aspetti clinici, ma anche quelli organizzativi, formativi e comunicativi. Contrastare la disinformazione e rafforzare la fiducia nella scienza vaccinale è parte integrante di questa strategia. L’Ospedale sta acquisendo un peso sempre più importante nel processo globale di cura del paziente, non soltanto per il trattamento degli eventi acuti, ma anche nella presa in carico delle cronicità. Nell’ambito di quella che ormai è una visione multidisciplinare del paziente, la presa in carico globale, non può precludere la promozione della salute attraverso la prevenzione primaria e la pratica vaccinale».

La vaccinazione nel setting ospedaliero consente di proteggere i pazienti fragili direttamente nel luogo di cura riducendo il rischio infettivo, limitando l’insorgenza di infezioni correlate all’assistenza e limitando l’uso inappropriato di antibiotici in linea con il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 20-25 e il Piano Nazionale di Contrasto all’Antibiotico – resistenza (PNCAR) 22-25.

La formazione proposta si di chiarire i principali dubbi legati alla somministrazione dei vaccini, anche alla luce delle fake news e della disinformazione diffusa, di fornire indicazioni aggiornate sui reali rischi associati alla vaccinazione e sui criteri di idoneità dei soggetti destinatari, di sensibilizzare il maggior numero possibile di operatori sanitari all’importanza della vaccinazione come atto di responsabilità professionale e civile.

Nella stessa giornata, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP che ha accolto la richiesta dell’Ospedale e dell’OPI di Palermo, metterà a disposizione dei sanitari e della popolazione del territorio un gazebo dedicato alla campagna vaccinale antinfluenzale, anti-Covid19, antipneumococco, antizoster, anti HPV, anti-difto-tetano-pertosse-polio, anti Epatite B, anti Meningococco B, anti Meningococco ACWY

Sarà altresì possibile ritirare il kit per il test del sangue occulto nelle feci, strumento fondamentale per la prevenzione e lo screening del tumore del colon-retto.