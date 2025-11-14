Prosegue senza sosta il monitoraggio del territorio, con particolare attenzione alle aree del centro storico cittadino interessate da flussi turistici, condotto dai Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante che, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un uomo di 35 anni, residente a Catania, gravemente indiziato di furto in abitazione commesso ai danni di una turista straniera, ospite in un B&B del centro storico.

Il fatto risale al settembre scorso, quando il ladro, introdottosi all’interno della struttura approfittando di un momento di distrazione del personale, avrebbe asportato un borsone contenente gioielli, apparecchi elettronici, contanti e altri effetti personali per un valore di oltre 30mila euro.

Le indagini, avviate subito dopo la denuncia sporta dalla vittima, hanno permesso ai militari di acquisire e analizzare le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nella struttura e nelle aree limitrofe. Grazie alla profonda conoscenza del territorio dei militari di Piazza Dante, la visione dei filmati ha consentito di individuare con chiarezza il presunto autore del furto, riconosciuto anche per la presenza di particolari tratti distintivi e di un tatuaggio visibile su un avambraccio. Gli approfondimenti investigativi hanno, inoltre, permesso di accertare che lo stesso uomo, pochi giorni prima, si sarebbe reso responsabile di un analogo episodio all’interno di un’altra struttura ricettiva della città, adottando le medesime modalità d’azione.

Grazie, dunque, alla meticolosa analisi eseguita dai Carabinieri, il 35enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.