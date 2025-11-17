

L’Unione degli Universitari di Palermo ribadisce il proprio impegno nella difesa del diritto allo

studio e nella valorizzazione del legame tra l’Università e il territorio.

La chiusura del Parco ex “Ninni Cassarà”

, in vigore dal 2014 a causa della presenza di

amianto e sostanze inquinanti, continua a penalizzare studentesse e studenti dell’Università

degli Studi di Palermo, privandoli del collegamento naturale tra il Viale delle Scienze e il

Centro Universitario Sportivo (CUS).

«Da oltre dieci anni il Parco è chiuso e gli studenti sono stanchi dell’immobilismo delle

istituzioni – dichiara Giovanna Billitteri, coordinatrice di UDU Palermo – È tempo di aprire il

Parco e creare il collegamento con il CUS».

Sul tema interviene anche Alessandro Sanfilippo, rappresentante dell’UDU Palermo nel

Comitato per lo Sport Universitario: «Grazie alla collaborazione con l’on. Mario Giambona, è

stata presentata un’interrogazione all’ARS per sollecitare Regione e Comune a intervenire. Il

collegamento tra Viale e CUS è fondamentale per garantire agli studenti benessere e pieno

diritto allo studio».

L’UDU Palermo esprime inoltre indignazione per la decisione del Comune di rimuovere la

targa dedicata a Ninni Cassarà, spostando l’intitolazione del parco a Villa Trabia.

«Invece di restituire dignità al Parco – conclude Billitteri – l’Amministrazione ha scelto la via

più semplice, mancando di rispetto alla memoria di Cassarà e alla comunità universitaria. Il

Parco deve tornare a essere un luogo di vita, studio e socialità per tutti».