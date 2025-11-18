Dopo due risse in discoteca, il questore di Palermo Maurizio Calvino ha chiuso per 20 giorni la discoteca di Carini. Il provvedimento è stato emesso dopo i gravi episodi di violenza nella zona del privé e nei pressi dell’uscita. Sono intervenuti i carabinieri che grazie alle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze hanno ricostruito quanto successo. “I militari – spiegano dalla questura – hanno constatato gravi criticità dal punto di vista della sicurezza i clienti si sono spaventati dalla rissa, defluivano con difficoltà, poiché ostacolati dalle numerose transenne disseminate nei pressi dell’unico varco d’uscita, con il rischio concreto di incidenti o infortuni dovuti alla mancanza di vie di fuga alternative e di un’adeguata gestione dei flussi”. Il provvedimento è stato notificato dalla polizia e dai carabinieri.
Risse in discoteca, locale chiuso per 20 giorni
