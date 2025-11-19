Nuovo presidente dell’Associazione Fidapa, sezione Campobello di Licata-Ravanusa. Il “”Passaggio delle consegne”” nella stupenda cornice di “Villa Letizia”, con la partecipazione – fra gli altri – del nuovo Staff di Presidenza, del Consiglio Direttivo e di tutte le socie.

E’ stata eletta l’insegnante in pensione Giuseppina Ciotta. Rimpiazza la maestra Maria Rita Bonetta, distintasi durante il suo mandato per il brillante e autorevole lavoro svolto.

“E’ stato in momento di grande condivisione e significato, vissuto all’insegna della continuità, della consapevolezza e dell’azione comune””, ha dichiarato la nuova presidente, che guiderà la sezione Fidapa verso il nuovo anno sociale. “” A lei – ha esclamato la presidente uscente (past presidente), Maria Rita Bonetta -, formulo i migliori auguri di buon lavoro, assicurando la mia disponibilità nel continuare ad offrire presenza e collaborazione, in qualità di past Presidente.

Giovanni Blanda