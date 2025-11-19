Torna l’appuntamento più atteso per la sensibilizzazione sociale a Palermo: domenica 23 novembre si terrà la nuova edizione di “Palermo in Rosa”, l’evento ludico-motorio che unisce sport e impegno civico per dire “NO” alla violenza sulle donne e ai femminicidi. L’iniziativa, fissata due giorni prima della Giornata Internazionale istituita dall’Onu (25 novembre), mira a dipingere il cuore della città con un messaggio di speranza, solidarietà e consapevolezza. Il 17 novembre, alle ore 10, è in programma la conferenza stampa di presentazione a Palazzo Palagonia.

Il messaggio e l’obiettivo dell’iniziativa

“La Palermo in Rosa” si conferma come un’espressione di inclusività e apertura sociale, richiamando la cittadinanza a prendere posizione su una problematica che affligge il genere femminile a ogni latitudine e ceto sociale. L’evento non è una competizione, ma una corsa-camminata simbolica a passo libero, aperta a tutti, uomini e donne, perché la lotta contro la violenza di genere è una responsabilità collettiva. L’obiettivo fondamentale è sensibilizzare l’opinione pubblica affinché si adottino misure concrete e si attivi un cambiamento culturale profondo. Come ribadito da Daniele Di Gregoli, organizzatore della manifestazione, l’intento è quello di essere “virali e penetranti per attivare le coscienze di tutti, nessuno escluso.” La formula leggera e partecipativa dell’evento è studiata non per rendere banale un argomento così delicato, ma per “renderlo patrimonio di tutti” e portarlo al centro del dibattito sociale.

Programma e percorso

La manifestazione si svolgerà nel centro nevralgico della città. La partenza e l’arrivo saranno ambientati in uno dei luoghi più iconici di Palermo: piazza Verdi, proprio di fronte al maestoso Teatro Massimo. Sulla celebre scalinata del Teatro verrà scattata la foto di rito prima della partenza, un momento simbolico destinato a diventare virale sui media e sui social network di tutti i partecipanti, diventando inevitabilmente virale sul web. Il percorso attraverserà inoltre alcuni dei punti di interesse più rappresentativi e suggestivi della città, veri e propri simboli del patrimonio storico e culturale palermitano: tra questi, il Grand Hotel et Des Palmes, il Teatro Politeama e molti altri luoghi di fascino che faranno da cornice al passaggio rosa.

Il percorso si estenderà per circa 3 chilometri. Un tragitto simbolico per inondare Palermo di rosa e segnare un cammino comune verso la parità e il rispetto. Tutti i dettagli sul programma orario e il tracciato esatto della corsa/camminata sono disponibili per la consultazione sul sito ufficiale della manifestazione palermoinrosa.it. L’organizzazione invita la cittadinanza a partecipare numerosa, indossando di colore rosa per amplificare il messaggio dirompente dell’evento. La partecipazione è libera e gratuita, ma prima del via sarà possibile acquistare la t-shirt ufficiale dell’evento per sostenere la manifestazione no profit. Nei giorni precedenti sarà possibile iscriversi e acquistare la magliettina anche presso i punti vendita Tecnica Sport e da Sport & Nutrition, Via Di Marco 35.