Una studentessa di 17 anni del liceo artistico Basile di Messina è stata violentemente aggredita da due coetanee, che non sono alunne del liceo e che si sono introdotte all’interno della scuola. La giovane ha riportato un trauma cranico ed escoriazioni su tutto il corpo. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri dai genitori della ragazza e dalla stessa preside della scuola. “Durante le violenze una delle due ragazze ha registrato tutto con il cellulare, ora ci chiediamo che fine ha fatto questo video”, denuncia la sorella della giovane aggredita.
Studentessa aggredita da due coetanee, la denuncia dei genitori
