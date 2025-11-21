Lunedi’ 24 Novembre 2025, alle 20.30, al Teatro Politeama di Palermo Sikania Eventi ETS presenta un Evento nazionale che è più di un semplice spettacolo. E’ un atto profondo, impegno civile e solidarietà. Un inno alla resilienza nel cuore di Palermo.

Il ricavato totale di questo imperdibile evento verrà interamente devoluto all’associazione di volontariato La Perla Rosa che assiste con dedizione più di 150 famiglie bisognose della città di Palermo, offrendo un fondamentale supporto economico ad adulti e bambini in difficoltà.

Presenta Maria Corso

Con la partecipazione di Treephase Band

Sarà previsto un momento di purezza e sensibilità con la partecipazione della scuola di danza Asd The Queen of Dance di Noemi Santoro e l’esibizione degli allievi con disabilità. Il senso della forza oltre ogni ostacolo attraverso la musica.

La piattaforma di solidarietà si eleva con ospiti di caratura nazionale come Daria Biancardi che ha cavalcato i palchi americani. La sua esibizione sarà un esplosione di soul, blues e gospel che evoca le radici più profonde della “Voce nera”. Sarà la volta di Gatto Panceri, cantautore, chitarrista e compositore italiano. I suoi testi sono introspettivi e le melodie delle sue canzoni mescolano pop, rock e atmosfere acustiche. Salirà sul palco del Politeama anche Sinera (Giorgia Esposito) una giovane cantante emergente napoletana già nota per la sua musica, un’espressività intensa e temi che viaggiano dalla solitudine all’amore. Aida Satta Flores, cantautrice italiana pop-rock e folk.

Insieme contro la Violenza in una serata dedicata a celebrare la forza, ad onorare il coraggio e a rinnovare la promessa di un futuro senza violenza. Una visione in evoluzione che l’associazione Sikania Eventi ETS continua ad evolvere, mossa dalla passione e dal supporto incrollabile di tutti coloro che hanno creduto in questo progetto sin dal primo momento.

L’anima di un progetto di vita nasce con un’etica che trasforma la passione in azione in questo cammino di speranza, cercando di fornire un supporto pratico ed emozionale. Un meccanismo virtuoso in continua evoluzione, un ponte di solidarietà che parla di storia, cultura e attualità per dire stop alla violenza sulle donne. Un impegno che si estende alla ricerca di cure per il cancro, la talassemia, e nel supporto per varie forme di disabilità, in particolare lo spettro dell’autismo, destinando i fondi ricavati alle più importanti frontiere della scienza medica.

Biglietto offerta €10 a persona

Info e prenotazioni

3714132947 – 3477503774