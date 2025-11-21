I carabinieri di Gioiosa Marea hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale del Riesame di Messina su richiesta della Procura di Patti, nei confronti di un 52enne accusato di maltrattamenti in famiglia.

In più occasioni l’uomo avrebbe malmenato e aggredito il padre offendendolo e minacciandolo di morte anche con l’uso di armi. Il 52enne avrebbe inoltre violato l’obbligo di allontanamento urgente dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento al padre, danneggiando il braccialetto elettronico che gli era stato imposto.