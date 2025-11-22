La Pro Loco di Sinagra in sinergia con il Comune e il Rotary Distretto 2110 Sicilia e Malta, Commissione distrettuale Emancipazione Femminile (a.r. 2023/2024) , ha organizzato il concorso sul tema: “Emancipazione femminile e legalità: la violenza di genere in Sicilia” con l’obiettivo di sensibilizzare tutti i soggetti della società, in particolare gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per un maggiore rispetto delle donne, combattendo ogni forma di violenza e di maltrattamenti perpetrati contro il mondo femminile, per condividere e promuovere la cultura della legalità, aborrendo qualsiasi forma di sopraffazione. L’incontro è stato moderato dalla giornalista Giuseppina Laguidara. All’evento sono intervenuti, tra gli altri, il presidente della Pro Loco, Vincenza Mola, l’assessore Cultura di Sinagra Marzia Mancuso, il Governatore D2110, anno rotariano 2026/27 Lina Rcciardiello, la giornalista Rai Giuseppina Paterniti e diversi dirigenti degli Istituti scolastici che hanno aderito all’iniziativa. Il premio è stato assegnato alla studentessa Giusy Scianò ( una targa in ceramica realizzata da Maurizio Lenzo), in memoria dell’ insigne professore Antonio Pagliaro, giurista e accademico dei Lincei. La targa è stata offerta dalla nipote Letizia Passarello, giornalista, direttrice de” L’avvenire di Sicilia” e vice presidente nazionale del Sindacato Autonomo Giornalisti Italiani. Sono stati premiati, infine, giovani studenti nelle categorie della poesia, della pittura, del racconto inedito e di fumetti e disegno.