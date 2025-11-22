Un altro incidente mortale si è verificato lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, all’altezza di Roccalumera, lungo la carreggiata in direzione Messina, con il bilancio di un morto e un ferito grave.

L’autovettura, sulla quale viaggiava una coppia di Messina ha perso il controllo e si è schiantata contro le barriere, ribaltandosi sulla carreggiata e finendo sulla corsia di emergenza; nel sinistro ha perso la vita la donna che si trovava al volante, N. T di 54 anni, di nazionalità russa, mentre il suo compagno che si trovava sul sedile passeggero, il messinese G. M. di 61 anni, ha riportato una profonda ferita alla gamba destra, è stato trasferito al Policlinico di Messina.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, le pattuglie della Polizia stradale della Sottosezione di Giardini Naxos e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Letojanni.