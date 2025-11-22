Furto la scorsa nel negozio Gucci a Palermo in via Libertà. Con un’auto, forse una vecchia Panda, i ladri hanno sfondato la vetrina e hanno portato via borse e accessori che si trovano nella vetrina che era stata allestita in questi giorni con la nuova collezione.

Secondo una prima stima il danno ammonta a circa 40 mila euro.

Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori.

Furto da 40 mila euro all’Hard discount

Banda del buco in azione a Palermo. Ad essere preso di mira l’Hard Discount in via Placido Rizzotto a Palermo. I ladri hanno fatto un foro nella parete e poi con il flex hanno aperto la cassaforte portando via circa 40 mila euro.

Sono intervenuti i carabinieri che hanno iniziato le indagini per risalire agli autori. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza. E’ il secondo colpo messo a segno con le stesse modalità e con le stesso bottino.