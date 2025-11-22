La costanza di monitoraggio per un efficace contrasto al traffico ed alla vendita di droga e la relativa indispensabile attività info investigativa, svolte dai Carabinieri sulla scorta delle linee guida del Comando Provinciale, ha consentito ai militari della Stazione di Scordia, sulla base degli indizi raccolti ancora da verificare in sede giurisdizionale, di arrestare in flagranza un 41enne del posto, loro “vecchia conoscenza” per i numerosi specifici precedenti, perché responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I Carabinieri hanno puntato la loro attenzione sull’abitazione del 41enne, sita nei pressi di via Nino Martoglio, effettuando alcuni servizi di avvistamento i cui esiti, ragionevolmente, hanno imposto un più specifico accertamento al suo interno, ciò in forza dello strano andirivieni di giovani che sono stati notati entrarvi uscendone poco dopo, nonché la presenza di più telecamere che vigilavano sul perimetro della casa ed i suoi accessi.

Individuato intorno alle 15.30 il momento propizio per l’azione, subito dopo cioè la visita di due verosimili “clienti”, i Carabinieri hanno tempestivamente fatto il loro ingresso nell’abitazione e dopo le formalità di rito, prima di iniziare la perquisizione, hanno preliminarmente chiesto all’uomo di consegnare eventuale droga in suo possesso.

Il 41enne suo malgrado, vistosi ormai nel sacco e per alleviare i suoi ulteriori futuri gravami giudiziari, ha inteso “collaborare” con i Carabinieri ai quali, prelevandolo dal bagno, ha consegnato un vaso di plastica con al suo interno vari involucri contenenti complessivamente circa 23 grammi di marijuana, 5 grammi di cocaina e 6 di hashish, nonché un bilancino di precisione ed il necessario materiale per il confezionamento delle singole dosi.

L’arresto del 41enne è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.