Domenica (23 novembre), a Ravanusa, alle ore 11, inaugurazione del rinnovato Palasport Comunale, che da oggi porterà il nome di “Lorenzo Miceli”.

Il Sindaco Salvatore Pitrola: “”Una scelta profondamente sentita, che vuole rendere omaggio a un nostro caro concittadino, già consigliere comunale del nostro Comune, cresciuto nei valori più autentici dello sport: impegno, lealtà, rispetto e passione.

Lorenzo ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità e nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Dedicargli questo spazio significa continuare a far vivere il suo esempio e trasmetterlo alle future generazioni.

Vi invito tutti a partecipare all’inaugurazione del nuovo Palazzetto dello Sport Comunale, in Via Olimpica, per condividere insieme un momento di comunità, di memoria e di rinascita.

La vostra presenza sarà il modo più bello per onorare Lorenzo e per celebrare lo sport come luogo di crescita e unione””.

Giovanni Blanda