In un’Italia che invecchia e dove il carovita pesa sempre di più sul bilancio delle famiglie, ogni sconto può fare la differenza. Lo sapevate che, una volta compiuti i 70 anni, si può iniziare a risparmiare centinaia di euro l’anno solo sfruttando i bonus previsti dallo Stato, dai Comuni o da aziende pubbliche e private?

Non si tratta di un unico grande contributo, ma di una rete di agevolazioni che toccano vari ambiti della vita quotidiana: bollette, sanità, tributi locali, canone TV, tariffe telefoniche e altro ancora. Eppure, molti anziani non sanno di avere diritto a questi aiuti o non sanno come richiederli.

Vediamo allora in modo chiaro, punto per punto, quali sono i bonus over 70, chi ne ha diritto e come accedervi.

Le agevolazioni per chi ha più di 70 anni

Superata la soglia dei 70 anni, molti cittadini possono accedere a una serie di benefici che, pur sembrando piccoli se presi singolarmente, combinati offrono un risparmio significativo. Le principali aree in cui è possibile risparmiare sono:

Tassa sui rifiuti (TARI)

Bollettini postali

Esenzione ticket sanitario

Offerte agevolate di telefonia

(Dai 75 anni) Esenzione Canone Rai

È importante precisare che non tutte le agevolazioni sono automatiche: alcune vanno richieste espressamente, altre dipendono dal reddito ISEE, altre ancora variano da Comune a Comune.

Sconto sulla TARI: attenzione alle regole locali

Una delle voci più pesanti per molti anziani è la TARI, la tassa sui rifiuti. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non esiste una legge nazionale che preveda lo sconto automatico al compimento dei 70 anni. L’agevolazione è infatti regolata dai singoli Comuni.

Le regole, quindi, cambiano da città a città, ma in linea generale:

Lo sconto può essere parziale o totale

È legato al reddito ISEE

Viene concesso a nuclei familiari ristretti o persone sole con basso reddito

Per sapere se si ha diritto all’agevolazione, bisogna rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune, a un Caf o a un patronato. Solitamente, vengono richiesti:

Certificazione ISEE aggiornata

Documento d’identità

Autocertificazione del nucleo familiare

Come sottolineato da Brocardi.it, “la verifica può tradursi in un risparmio concreto”.

Ticket sanitario: esenzione già dai 65 anni

Chi ha più di 65 anni e un reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro può ottenere l’esenzione E01 per il pagamento del ticket sanitario.

In molti casi l’esenzione è già presente nei sistemi sanitari regionali, ma se così non fosse è possibile:

Presentare un’autocertificazione alla propria ASL

Richiederla tramite il medico di base

Si tratta di un beneficio importante, vista la frequenza crescente di esami e visite con l’avanzare dell’età (Money.it).

Canone Rai: esenzione dai 75 anni, con limiti di reddito

Il Canone Rai non è dovuto da chi ha almeno 75 anni, ma solo se si rispettano alcuni requisiti:

Reddito complessivo familiare inferiore a 8.000 euro

Nessuna convivenza con persone che percepiscono reddito (eccetto colf o badanti)

La domanda si presenta tramite:

Raccomandata senza busta all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Canone TV

PEC all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it

Il modulo si trova sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La richiesta va fatta una volta sola, ed è valida finché si mantengono i requisiti.

Bollettini postali: sconto immediato, ma va chiesto

Poste Italiane riconosce una tariffa agevolata agli over 70, ma non in automatico. Lo sconto va richiesto al momento dell’operazione, presentando un documento valido.

Ecco i dettagli:

Bollettino F35 (standard): da 2,13 € a 1,13 €

Bollettino precompilato (es. multe): da 2,49 € a 1,49 €

Un piccolo risparmio, ma significativo se si usano frequentemente i bollettini per bollette, imposte o spese ricorrenti.

Telefonia: offerte su misura per la terza età

Anche sul fronte telefonia fissa e mobile esistono offerte dedicate agli over 70. Gli operatori modulano i pacchetti in base all’età, all’ISEE e a eventuali condizioni di disabilità.

TIM, ad esempio, propone:

Telefonia fissa: sconto del 50% sul canone + 30 minuti di chiamate gratuite

Mobile (TIM 60+): minuti e SMS illimitati + pacchetti dati a prezzo ridotto

Queste offerte facilitano la connessione con la famiglia e favoriscono l’inclusione digitale, sempre più necessaria anche in età avanzata.

Prestazione Universale: l’aiuto che cambia la vita

Da novembre 2025, accanto alle agevolazioni già note per gli over 70, sono stati confermati e rafforzati alcuni sostegni rivolti agli anziani in condizioni di particolare fragilità economica. In particolare, la cosiddetta “Prestazione Universale” rappresenta una delle novità più significative: si tratta di un contributo mensile fino a 850 euro per gli ultraottantenni non autosufficienti, cumulabile con eventuali indennità di accompagnamento e destinato a coloro che si trovano in stato di indigenza. Attivata a partire da gennaio 2025, questa misura – sperimentale per i bienni 2025-2026 – potrà essere richiesta direttamente online tramite il sito INPS fino al 31 dicembre 2026 e intende rispondere concretamente ai bisogni delle persone con gravi limitazioni di autonomia. I requisiti fondamentali per accedere sono: età pari o superiore a 80 anni; ISEE sociosanitario ordinario non superiore a 6.000 euro; titolarità dell’indennità di accompagnamento; e un livello di bisogno assistenziale gravissimo, valutato da apposite commissioni INPS.