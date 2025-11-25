Un 40enne catanese, che nel giro di poche ore avrebbe aggredito due volte la moglie, è stato arrestato dalla Polizia, intervenuta dopo la richiesta di aiuto della stessa vittima, che, per sfuggire alla violenza del marito, si sarebbe rifugiata a casa della madre, mettendo al riparo i due figli piccoli. Agli agenti la donna, in lacrime, ha raccontato di essere stata appena picchiata dal marito e di temere per l’incolumità sua e dei figli. In pochi minuti, i poliziotti l’hanno raggiunta nell’abitazione della madre, nel quartiere San Giorgio, e l’hanno trovata con svariate ferite alle braccia e al volto. La donna ha confidato ai poliziotti di essere stata colpita dal marito con diversi calci in tutto il corpo, in particolar modo alla schiena, finendo a terra. L’uomo avrebbe continuato a inveire contro di lei, sputandole in faccia. In un attimo di distrazione del 40enne, la vittima sarebbe riuscita a spostarsi di stanza e a far uscire di casa i figli piccoli in modo da affidarli alla madre e metterli in sicurezza. Il marito sarebbe poi tornato nella stanza, afferrando ancora la moglie e continuando ad aggredirla. Solo l’intervento di alcuni parenti, che abitano al piano di sopra, ha scongiurato il peggio. I familiari, infatti, dopo aver sentito il trambusto, sono intervenuti in soccorso della donna, facendola fuggire dall’appartamento. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure alla donna, che è stata poi condotta in ambulanza in ospedale. Nel frattempo, i poliziotti hanno raggiunto l’abitazione della coppia, trovando l’uomo che, pur visibilmente nervoso, ha cercato di minimizzare quanto accaduto. Per lui sono scattate le manette per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.