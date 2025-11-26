Si deciderà il prossimo 15 gennaio il contenzioso sollevato dal sindacato Fials verso il Policlinico di Palermo. Motivo dello scontro la mancata convocazione della sigla firmataria di contratto dal tavolo con le altre sigle, in cui si è discusso in merito all’applicazione del contratto del comparto sanità ai neoassunti dipendenti ausiliari. Secondo lo studio dell’avvocato Francesco Russo Bavisotto che assiste la Fials, parrebbe sussistere un comportamento illegittimo “quando risulti un uso distorto della libertà negoziale, produttivo di un’apprezzabile lesione della libertà sindacale dell’organizzazione esclusa”. Da qui il ricorso per condotta antisindacale che si deciderà a gennaio presso il tribunale di Palermo. “Sono certo – afferma Giuseppe Forte, commissario Fials Palermo – di supportare anche il lavoro di tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto della sanità che in questo momento vengono escluse. La Fials, forte del successo elettorale Rsu su base provinciale e della crescita sia nel pubblico e del privato che la pone come seconda forza sindacale della sanità, non può accettare tale discriminazione”.
Policlinico di Palermo, Fials esclusa dalla contrattazione sui neo assunti: il 15 gennaio udienza in tribunale
