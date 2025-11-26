Carabinieri della compagnia di Vittoria e personale della squadra mobile della Questura di Ragusa hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Catania nei confronti di 14 persone indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere finalizzata, traffico di sostanze stupefacenti e detenzione e porto illegale di armi. Le indagini che hanno portato all’esecuzione dell’operazione sono state coordinate dalla Dda della Procura del capoluogo etneo.
Traffico di armi e droga, 14 arresti
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Fondi europei, mille progetti e 1,8 miliardi e intanto via libera da Bruxelles a...
Più di mille progetti selezionati, per un totale di 1,8 miliardi di euro, nell’ambito di 104 procedure attivate dall’importo complessivo di oltre 4 miliardi...
Operaio cade da impalcatura, è grave
Incidente sul lavoro a Palermo. Un operaio di 60 anni di Belmonte Mezzagno, secondo le prime ricostruzioni, è caduto da un’impalcatura al terzo piano...
Canicattì, plauso del sindaco ai carabinieri per l’operazione contro i reati ambientali
Esprimo il plauso dell’Amministrazione Comunale ai Carabinieri della Compagnia di Canicattì per la brillante operazione condotta in contrada Buccheri, che ha portato all'individuazione di...
Un abbraccio collettivo contro la violenza: Naro ricorda e pianta semi di speranza
In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, la sala consiliare del Comune di Naro ha ospitato un partecipato convegno promosso dall’Amministrazione...
Canicattì – Notificati 12 avvisi di conclusione delle indagini preliminari per reati ambientali
I Carabinieri della Compagnia di Canicattì, a conclusione di una attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, hanno notificato 12 avvisi di...
Continua a perseguitare l’ex moglie nonostante braccialetto antistalking, arrestato 45enne
Non riusciva proprio a tenersi lontano dalla ex un 45enne di Misterbianco, nel catanese, arrestato dai carabinieri perche’ responsabile di violazione dei provvedimenti di...
Cnicattì, nuovi elenchi per la “Carta dedicata a te”
A seguito dell’estensione del finanziamento da parte del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), il precedente elenco dei beneficiari della Carta...