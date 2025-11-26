Carabinieri della compagnia di Vittoria e personale della squadra mobile della Questura di Ragusa hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Catania nei confronti di 14 persone indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere finalizzata, traffico di sostanze stupefacenti e detenzione e porto illegale di armi. Le indagini che hanno portato all’esecuzione dell’operazione sono state coordinate dalla Dda della Procura del capoluogo etneo.