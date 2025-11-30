Ha preso il via a Campobello di Licata la Festa dell’Immacolata. Sarà una settimana colma di appuntamenti di varia natura che culminerà l’8 dicembre con la Messa cittadina e la processione.
Promuove i festeggiamenti l’ Unità Pastorale ‘’Sacra Famiglia’’ e la parrocchia Gesù e Maria.


Il programma è ricco di momenti spirituali, iniziative di solidarietà, preghiera comunitaria e celebrazioni liturgiche, guidate da sacerdoti, religiosi e autorità ecclesiastiche della diocesi. La novena dell’Immacolata Concezione è iniziata ieri (sabato), con la celebrazione della santa messa, presieduta dal Vicario Generale Don Giuseppe Cumbo, l’Inaugurazione e apertura della Pesca di Beneficenza e la Veglia Cittadina di Avvento.

Oggi (Domenica 30 Novembre) è la “Giornata delle famiglie”. Il programma: Ore 10,30: S. Messa con bambini e ragazzi del catechismo e famiglie, con la presenza Pro Familia; Ore 17,00: Rosario e Novena; Ore 17,30: S. Messa, presieduta da Don Carmelo La Magra, Assistente Diocesano dell’Azione Cattolica
Dopo la celebrazione: testimonianze dei giovani dell’Azione Cattolica
E’ la prima festa della Vergine Immacolata organizzata dal nuovo parroco dell’Unità pastorale don Marco Damanti, collaborato da don Augustino Mgovaro.

Giovanni Blanda

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE