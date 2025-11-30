Ha preso il via a Campobello di Licata la Festa dell’Immacolata. Sarà una settimana colma di appuntamenti di varia natura che culminerà l’8 dicembre con la Messa cittadina e la processione.

Promuove i festeggiamenti l’ Unità Pastorale ‘’Sacra Famiglia’’ e la parrocchia Gesù e Maria.

Il programma è ricco di momenti spirituali, iniziative di solidarietà, preghiera comunitaria e celebrazioni liturgiche, guidate da sacerdoti, religiosi e autorità ecclesiastiche della diocesi. La novena dell’Immacolata Concezione è iniziata ieri (sabato), con la celebrazione della santa messa, presieduta dal Vicario Generale Don Giuseppe Cumbo, l’Inaugurazione e apertura della Pesca di Beneficenza e la Veglia Cittadina di Avvento.

Oggi (Domenica 30 Novembre) è la “Giornata delle famiglie”. Il programma: Ore 10,30: S. Messa con bambini e ragazzi del catechismo e famiglie, con la presenza Pro Familia; Ore 17,00: Rosario e Novena; Ore 17,30: S. Messa, presieduta da Don Carmelo La Magra, Assistente Diocesano dell’Azione Cattolica

Dopo la celebrazione: testimonianze dei giovani dell’Azione Cattolica

E’ la prima festa della Vergine Immacolata organizzata dal nuovo parroco dell’Unità pastorale don Marco Damanti, collaborato da don Augustino Mgovaro.

Giovanni Blanda