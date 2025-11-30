Nel quadro della costante attività di prevenzione e repressione del fenomeno della contraffazione, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania ha intensificato, in vista della settimana del “Black Friday”, la propria presenza sul territorio svolgendo mirati controlli presso diversi soggetti economici.

In tale contesto, nell’ambito delle attività ispettive che hanno interessato 4 esercizi commerciali con sede a Misterbianco e Nicolosi, i finanzieri del I Gruppo di Catania hanno rinvenuto e sequestrato oltre 9.400 prodotti contraffatti, tra accessori di abbigliamento, per auto e per smartphone di noti brand quali Apple, Louis Vuitton, Nike, Adidas, Victoria’s Secret, Disney, nonché numerosi giocattoli riproducenti personaggi famosi e dei cartoni animati quali Labubu, Spiderman, Barbie, Super Mario, Lilo e Stitch e Dragon Ball.

I titolari degli esercizi commerciali, di origine cinese, sono stati denunciati a piede libero alla locale Autorità Giudiziaria per i reati di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione.

L’attività in argomento si inserisce nell’azione di controllo del territorio finalizzata al contrasto degli illeciti in materia di contraffazione e, pertanto, alla tutela del regime leale concorrenza del mercato e alla tutela del consumatore finale, che spesso acquista merce contraffatta ignorando i potenziali rischi per la salute.