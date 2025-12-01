Il Consiglio comunale ha detto sì: con l’approvazione delle variazioni di bilancio arrivano risorse concrete per rendere Naro una città più bella, più inclusiva e più moderna.

Ecco dove andranno i soldi:

50.000 € → Riqualificazione del Parco Giochi “Robinson”

50.000 € → Nuovo Parco Giochi Inclusivo (finalmente per tutti i bambini)

672.000 € → Demolizione e ricostruzione totale dell’Asilo Nido

750.000 € → Centro Socio-Educativo per minori, famiglie e comunità fragili (ex scuola Largo San Secondo)

160.000 € → Manutenzione e miglioramento delle quattro scuole di Naro

126.000 € → Progetto “Pa Digitale” (PNRR) per portare il Comune in cloud e potenziare i servizi online

«Sono investimenti veri, che toccano la vita di ogni famiglia» commenta il sindaco Milco Dalacchi. «Amministrare significa scegliere ogni giorno di costruire: spazi gioco più sicuri, asili nuovi, servizi per chi è più fragile e una macchina comunale finalmente al passo coi tempi. Continueremo così: passo dopo passo, con trasparenza e responsabilità, per una Naro più moderna e a misura di bambino».