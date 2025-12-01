La Polizia di Stato ha denunciato un catanese di 44 anni, specializzato in furti di pluviali in metallo da rivendere al mercato nero per ottenere guadagni illeciti, causando ingenti danni alle vittime.

L’uomo, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato individuato dai poliziotti del Commissariato “Borgo Ognina”, i quali si sono messi sulle sue tracce a seguito delle denunce e delle segnalazioni dei residenti dei quartieri ricadenti nel territorio di competenza del presidio di pubblica sicurezza che avevano subito il furto dei pluviali.

I poliziotti hanno acquisito le immagini dei diversi sistemi di videosorveglianza presenti nelle zone interessate dai furti, riuscendo a ricostruire il modus operandi del ladro, mediante un’analisi incrociata dei diversi video che hanno consentito di mettere insieme elementi decisivi per risalire al 44enne, residente nel quartiere Barriera.

un filmato è stato particolarmente utile perché immortala il ladro di pluviali in azione, in pieno giorno, mentre con il bastone di un rastrello fa leva su una grondaia riuscendo a scardinarla dal muro di un’abitazione, in una strada percorsa da tante auto. Dopo diversi tentativi, il 44enne è riuscito nel suo obiettivo, portando via, sotto braccio, la parte finale del pluviale.

In altri casi, nelle zone più centrali, è intervenuto di notte in modo da non essere visto, armato di cacciaviti e pinze, smontando le parti di suo interesse in diversi palazzi signorili.

L’ultimo colpo programmato dall’uomo, però, non è andato a segno, perché sotto la sua abitazione si sono presentati i poliziotti del Commissariato “Borgo Ognina” che lo hanno fermato non appena ha varcato il portone. In mano, teneva una cassetta da lavoro contenente proprio gli attrezzi utili per smontare e scardinare le tubature in rame.

La refurtiva veniva destinata ad una fonderia che, in cambio, pagava la merce ricevuta a circa 4 euro al chilo, garantendo, così, un introito illecito per il 44enne.

L’uomo è stato condotto in Commissariato e, ultimati gli adempimenti di rito, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.