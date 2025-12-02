

“Giornata dei malati e degli ammalati” è il tema del quarto giorno (Martedì) della novena dell’Immacolata Concezione. Nella Chiesa di Gesù e Maria, alle Ore 17, Santo Rosario, guidato dai Ministri Straordinari dell’Eucaristia, e Novena. Alle Ore 17,30, celebrazione della Santa Messa, presieduta dal Vicario Foraneo Don Filippo Barbera e Unzione degli infermi dei malati presenti. Dopo la funzione religiosa, nel salone della chiesa, ci sarà la “”Pesca dell’immacolata””, animata da indefessi volontari. Per mercoledì in programma il Rosario, la Novena (ore 17), la santa Messa (ore 17,30), e la Serata di fraternità nello spazio antistante alla Chiesa (ore 19). La festa proseguirà sino al giorno 8 dicembre. E’ curata dall’Unità pastorale “”Sacra famiglia””- Chiesa di Gesù e Maria.

Giovanni Blanda