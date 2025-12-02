L’introduzione del doppio canale di reclutamento per i docenti precari permetterebbe l’immissione in ruolo non solo attraverso concorsi pubblici, ma anche tramite graduatorie ordinarie, come le GPS: questo dovrebbe prevedere il Disegno di Legge Bucalo, Atto Senato n. 545, presentato dalla Senatrice Carmela Bucalo (FdI), su cui la commissione di competenza di Palazzo Madama sarà chiamata tra non molto ad esprimersi.

Si tratta di una proposta sostenuta da tempo da Confintesa L.C., che vuole rendere ordinaria l’assunzione da GPS. “Nel dettaglio, l’assunzione a doppio canale prevede due canali distinti di reclutamento: uno tramite concorso (per esami e titoli) e uno tramite graduatorie per soli titoli’”.

“Al momento – sostengono Corrao, Pavone Dirigenti di Confintesa L.C. – nel reclutamento da GPS sostegno, vengono assunti anche docenti che non hanno esperienze di servizio. La logica del doppio canale è paragonabile a quella presente nelle GAE, “Graduatorie ad esaurimento”, chi possiede un titolo abilitante (anche senza servizio) può essere assunto, in base alla posizione in graduatoria”.

“L’anzianità di servizio e il punteggio ottenuto nel corso degli anni – continua Corrao – sarebbero vincolanti nell’ordine di assunzione.

Il nostro sindacato ritiene giusto che chi ha ottenuto anche più di un titolo valido con impegno, costi e sacrifici, non debba sostenere decine di concorsi pubblici e ulteriore esborso di denaro per ottenere il ruolo e d entrare nell’organico di diritto.

La priorità va a chi ha più titoli o servizi, ma anche i neoabilitati devono poter entrare in graduatoria. Questo modello, in passato dichiarato legittimo dalla Corte costituzionale e dalla Cassazione, rappresenta un equilibrio tra merito, abilitazione e continuità didattica.

“Confintesa L.C. – conclude Corrao, Responsabile Nazionale di Confintesa L.C. – si augura che si possa ritornare a questo sistema, anche per ridurre la precarietà e prevenire l’utilizzo ad libitum, senza un limite temporale, dei contratti a tempo determinato, fatto peraltro già segnalato e sanzionato dall’U.E.”.