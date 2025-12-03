«Come programmato, i riscaldamenti sono stati attivati in tutti gli istituti scolastici del paese».

Lo comunica ufficialmente il sindaco Vito Terrana, che in una nota diffusa oggi pomeriggio ha voluto tranquillizzare famiglie e cittadini.

Poche ore prima, l’ex consigliere comunale Lillo Alaimo (Movimento 5 Stelle) aveva denunciato sui social il ritardo nell’accensione degli impianti, accusando l’amministrazione di scarso attenzione verso le scuole.

Pronta la replica del primo cittadino:

«Lillo Alaimo cerca visibilità anticipando di qualche minuto la nostra comunicazione ufficiale. Non è corretto distrarsi dal proprio lavoro, mentre si è in corsia d’ospedale, per scrivere comunicazioni non corrispondenti al vero».

Terrana ha poi aggiunto:

«Vogliamo rassicurare tutti i genitori: prestiamo la massima attenzione alle istituzioni scolastiche. I riscaldamenti sono partiti regolarmente, come da calendario, e stiamo monitorando ogni plesso».

Giovanni Blanda