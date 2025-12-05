Festeggiamenti in onore dell’Immacolata Concezione a Campobello di Licata. Venerdì è la “Giornata degli emigranti e disoccupati”. Nella Chiesa Gesù e Maria, alle ore 17, Santo Rosario e Novena. Seguirà, alle ore 17,30, la celebrazione della Santa Messa, presieduta da Padre Augustino Mgovano. Sabato sarà la “Giornata degli Imprenditori e lavoratori”

In programma, sempre nella Chiesa Gesù e Maria – che organizza la festa -, dalle ore 17, Santo Rosario, Novena e Santa Messa.

Giovanni Blanda