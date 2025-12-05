Caricato da un caprone che gli ha procurato un’ampia ferita alle gambe, dopo le prime cure alla guardia medica di Stromboli, nelle Eolie, il malcapitato è stato trasferito con una motoape all’elipista dell’isola e da lì al Policlinico di Messina. L’aggressione è avvenuta nelle vicinanze del centro abitato dell’isola.

L’animale era parte di un piccolo branco, con cuccioli al seguito. L’accaduto riaccende i riflettori sul proliferare delle capre che tra Stromboli e Ginostra sono quasi duemila e che, non trovando cibo sufficiente sulla montagna, si spingono nei centri abitati.

Un intervento di eradicazione attuato a settembre ha consentito la cattura di circa 200 capi. Quanto successo a Stromboli riporta in primo piano anche la necessità di poter usufruire di adeguati mezzi di soccorso.