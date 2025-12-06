Nel cuore, a Campobello di Licata, della festa dell’Immacolata Concezione. Si celebra, Sabato, la “Giornata degli Imprenditori e lavoratori”. Nella Chieda Gesù e Maria, alle ore 17, Rosario e Novena. Seguirà, alle ore 17,30, la Santa Messa, presieduta da Don Giuseppe Pontillo

Domenica è la vigilia della festa. Alle ore 09,30, Santa Messa presieduta da Padre Augustino Mgovano. Alle ore 17, Rosario e Novena. Alle Ore 17,30, Santa Messa, presieduta da Padre Marco e animata dal Coro Polifonico “Alma Laetitia Cantorum”, diretto da Maestro Valentina Alabiso. Seguiranno, alle ore 18,45, Primi Vespri, presieduti da Don Giuseppe Costanza nella Solennità dell’Immacolata. Al termine, nella Piazzetta della chiesa, il “”Falò dell’Immacolata”” e la tradizionale “Mufulettata.

Giovanni Blanda