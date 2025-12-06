Home Cronaca Ravanusa, Rilascio Abbonamenti per studente pendolari CronacaRavanusa Ravanusa, Rilascio Abbonamenti per studente pendolari Di Redazione Canicatti Web Notizie - 6 Dicembre 2025 Il comunica di Ravanusa che è ancora possibile ritirare gli abbonamenti del mese di DICEMBRE 2025. Sono in distribuzione presso l’Ufficio Pubblica Istruzione sito al primo piano del Palazzo Municipale via Roma 5. 0922/881509. GIOVANNI BLANDA ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE “Picchiato e minacciato di morte per ritirare la querela”, disposto incidente probatorio Campobello di Licata, festa dell’Immacolata Concezione: la “Giornata degli Imprenditori e lavoratori” Campobello di Licata, l’I.C. S. Giovanni Bosco” visita l’ARS Tenta il suicidio gettandosi in mare, salvato dalla Polizia di Licata Scambio di morti, vegliato il defunto sbagliato: la scoperta di un sacerdote Carabinieri intervengono per lite tra fratelli e trovano hashish, denunciato Ultime Notizie “Picchiato e minacciato di morte per ritirare la querela”, disposto incidente probatorio Redazione Canicatti Web Notizie - 6 Dicembre 2025 Il gip del tribunale di Agrigento, Alberto Lippini, ha disposto l’incidente probatorio nell’ambito dell’inchiesta sul pestaggio di un cinquantenne avvenuto lo scorso 12 ottobre... Campobello di Licata, festa dell’Immacolata Concezione: la “Giornata degli Imprenditori e lavoratori” Redazione Canicatti Web Notizie - 6 Dicembre 2025 Nel cuore, a Campobello di Licata, della festa dell’Immacolata Concezione. Si celebra, Sabato, la “Giornata degli Imprenditori e lavoratori”. Nella Chieda... Campobello di Licata, l’I.C. S. Giovanni Bosco” visita l’ARS Redazione Canicatti Web Notizie - 6 Dicembre 2025 Una bellissima esperienza insieme agli alunni del Baby Consiglio dell’I.C. S. Giovanni Bosco”, guidati dalla dirigente Patrizia Pilato. Grazie a un’iniziativa promossa dalla Pro Sport... Tenta il suicidio gettandosi in mare, salvato dalla Polizia di Licata Redazione Canicatti Web Notizie - 6 Dicembre 2025 Aveva deciso di compiere un insano gesto gettandosi in mare ma qualcuno, notando la scena, ha immediatamente chiamato il numero unico di emergenza. I... Scambio di morti, vegliato il defunto sbagliato: la scoperta di un sacerdote Redazione Canicatti Web Notizie - 6 Dicembre 2025 Un evento di incredibile e amara ironia ha scosso la comunità di Biancavilla, dove una famiglia in lutto ha vegliato e pianto per ore... Carabinieri intervengono per lite tra fratelli e trovano hashish, denunciato Redazione Canicatti Web Notizie - 6 Dicembre 2025 Intervengono per una lite in famiglia ma trovano anche della sostanza stupefacente. È successo a Favara dove i carabinieri, oltre a sedare un’accesa discussione... Licata, distrutti distributori di snack e bevande all’ospedale: fermato marocchino Redazione Canicatti Web Notizie - 6 Dicembre 2025 Non c’è pace per l’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Dopo il furto con scasso al Cup, stavolta è toccato ai distributori di bevande e alimenti...