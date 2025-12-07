Il Natale a Naro quest’anno sarà più luminoso che mai.

Due appuntamenti imperdibili trasformeranno il centro storico in un luogo di meraviglia, comunità e tradizione.

Domenica 7 dicembre – ore 18:00

Accensione del WALL OF STARS

Casa ContemplAttiva presenta la sua nuova creazione: una spettacolare scenografia luminosa che vestirà Piazza Padre Favara di stelle e bagliori.

L’opera, realizzata grazie alla sinergia tra i ContemplAttivi, La Grande Famiglia, l’associazione Estia e il patrocinio gratuito del Comune di Naro, resterà accesa dal 7 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, accompagnando tutte le feste con un messaggio di bellezza, creatività e partecipazione.

Contestualmente verrà inaugurata la nuova edizione del Presepe Musical di Casa ContemplAttiva, l’unico presepe musicale di Sicilia: un percorso teatrale ed emozionale che ogni anno attira centinaia di visitatori da tutta la regione.

Lunedì 8 dicembre – al termine della Messa dell’Immacolata (ore 18:00)

Accensione dell’Albero di Natale 2025

Il sindaco Milco Dalacchi invita tutta la cittadinanza a vivere insieme il momento più atteso dell’anno: le luci dell’albero si accenderanno subito dopo la celebrazione, regalando alla piazza il suo cuore pulsante di Natale.

«Questo albero è stato realizzato con tanto amore e tanto lavoro – dichiara il primo cittadino – per donare un sorriso a chi passerà di qui e portare nelle case di tutti lo spirito autentico del Natale: unione, condivisione, speranza e serenità. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme questo piccolo grande momento di luce e comunità».