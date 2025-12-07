Si è entrati nel vivo dei festeggiamenti in onore dell’Immacolata Concezione a Campobello di Licata. Il programma è ricco di celebrazioni, preghiera, solidarietà e tradizioni popolari. Nella Chiesa Gesù e Maria, Domenica, alle ore 9,30, Santa Messa, presieduta da Padre Augustino Mgovano. Alle ore 17, Rosario e Novena, quindi, alle ore 17,30, Santa Messa, presieduta da Padre Marco e animata dal Coro Polifonico “Alma Laetitia Cantorum”, diretto dal Maestro Valentina Alabiso. Dopo la funzione religiosa, alle ore 18,45, “”Primi Vespri””, presieduti da don Giuseppe Costanza e, nella piazzetta della chiesa, il “”Falò dell’Immacolata”” e la tradizionale “Muffulettata”” (pane condito). Lunedì 8 Dicembre il ‘’clou’’ delle festa.

Giovanni Blanda