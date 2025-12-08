Un impegno che si rinnova, ispirato dall’unione tra musica e natura, bellezza e partecipazione. Anche quest’anno l’agenzia Puntoeacapo, diretta da Nuccio La Ferlita, ha voluto dare vita ad un gesto concreto per la città di Catania donando 850 piante di ciclamino che nei giorni scorsi sono state messe a dimora dai giardinieri del Comune di Catania in diverse aree, a partire dal centro storico e dal Giardino Bellini.

Il cuore verde della nostra città — che ha ospitato i concerti del Catania Summer Fest 2025 promosso dall’amministrazione comunale — si arricchisce così di nuovi colori, in un’azione di compensazione ambientale e rigenerazione green prevista dal disciplinare di co-organizzazione con l’Amministrazione comunale.

Un impegno che siamo lieti di mantenere, come le migliori tradizioni portatrici di valore. Musica e fiori sono infatti un connubio che spesso vede unirsi simboli di bellezza, armonia, emozioni che traducono e interpretano i sentimenti dell’animo umano.

Non sarà un caso se il Festival della canzone italiana per eccellenza è ospitato in quella che da tutti è conosciuta come “la città dei fiori”.

Così anche a Catania la musica dei concerti dell’estate fiorisce in boccioli rossi che impreziosiscono la città adornandola per accogliere al meglio turisti e cittadini in vista dell’arrivo delle feste natalizie. Come fossero note sparse sulla città, cadute dall’alto ad accenderla; come accade nelle fiabe che riporta alla mente l’atmosfera magica delle feste.

Un gesto simbolico ma allo stesso tempo concreto, di cura e di continuità che segna un interesse a beneficio di tutto il territorio cittadino.

Con orgoglio riteniamo che si sia intrapreso un percorso virtuoso che, grazie alla sinergia tra amministrazione e organizzatori privati, potrà dare nuovo slancio ad un bene pubblico di importanza storica e sociale come Villa Bellini e far convivere la fruizione libera dei catanesi e la valorizzazione del sito tramite grandi eventi di richiamo come le tournée italiane più prestigiose.

Oggi in tutto il territorio nazionale sono sempre più i siti d’interesse culturale e di pregio che si aprono per ospitare spettacoli realizzati in luoghi emblematici come piazze e monumenti storici, teatri antichi, parchi archeologici, giardini o parchi naturali. Luoghi con una storia da raccontare, un’anima, che accolgono e ispirano gli artisti. E laddove l’arte vive e risuona, diventa un grande amplificatore e attrattore culturale e turistico a beneficio dell’intera comunità.