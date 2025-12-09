Nei giorni scorsi, presso la sede regionale dell’Ente Pro Loco Sicilia ETS a Giarre, si è svolta l’assemblea elettiva che ha rinnovato gli organi direttivi dell’Ente, realtà sempre più protagonista nella promozione culturale e turistica della Sicilia. L’assemblea, all’unanimità, ha riconfermato alla presidenza Salvo Zappalà, il quale ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta e ha sottolineato l’importanza di una rete territoriale competente e coesa per affrontare le nuove sfide legate alla valorizzazione dell’isola. Nessun dubbio nel proseguire, per il prossimo quadriennio, con il presidente Zappalà, che è riuscito nel compito di dare voce al nuovo modo di fare Pro Loco sancito dalla Rete Associativa EPLI anche nel territorio siciliano. Un nuovo Consiglio Regionale che coniuga nuovi volti che si stanno distinguendo nei propri territori con le attività delle pro loco e da figure con molta esperienza sul campo e noti nel sistema come Santi Gentile e Renato Bica. Accanto al presidente riconfermato, il nuovo Consiglio Direttivo Regionale vede Matteo Amedeo Sequenzia della Pro Loco Carlentini (SR) nel ruolo di vice presidente, Santi Gentile della Pro Loco Gaggi (ME) nel ruolo di vice Presidente vicario, e la presenza dei consiglieri Angelo Carvello della Pro Loco Delia (CL), Salvatore Gullo della Pro Loco Oliveri (ME), Mario Montalbano della Pro Loco San Martino delle Scale (PA), Michele Amorosino della Pro Loco Falsomiele-Borgo Ulivia Bonagia (PA), Maria Gabriella Nicolosi della Pro Loco L’Araba Fenicia di Sambuca di Sicilia (AG), Giuseppe Cavarra della Pro Loco Pachino (SR) e Carla Saccullo della Pro Loco Casale di Catenanuova APS (EN), Renato Bica dell’Associazione Segesta nel Sogno (TP), con le riconferme di Michele Anastasi nel ruolo di segretario, e di Carmelo Strazzeri e Anastasi Carmelo Franco nel ruolo di revisori dei conti. Una rete che abbraccia l’intero territorio regionale, con circa 80 Pro Loco ed Associazione, e che, grazie alla provenienza da realtà diverse per storia e vocazione, rappresenta efficacemente le molte anime della Sicilia. Il nuovo Consiglio Direttivo sarà impegnato a rafforzare le attività dell’Ente e a promuovere progetti capaci di valorizzare le identità locali, il patrimonio culturale e il potenziale turistico dell’isola.