Il Coro polifonico “Alma Laetitia cantorum” di Campobello di Licata, ha festeggiato i suoi primi 14 anni di vita. Il Coro è stato fondato su brillante iniziativa di Giovanni Tornambè.

“”Quattordici anni di respiri che si uniscono, di note che si cercano e si trovano,

di quattro voci che, come quattro fili di luce, s’intrecciano per creare un’unica trama sonora – sono le prime parole di Tornambè -. Il canto è una casa: una casa fatta non di muri ma di vibrazioni, non di stanze ma di emozioni condivise,

non di porte ma di soglie che si aprono verso qualcosa di più grande di noi””.

Giovanni Blanda