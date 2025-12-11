Preziosa raccolta di sangue a Campobello di Licata. Torna l’Iniziativa di volontariato a Campobello di Licata.

L’Avis h a raccolto 23 sacche di sangue, una pre-donazione (idoneità a donare sangue) e un controllo sanitario annuale.

In precedenza raccolte 21 sacche di sangue, 5 pre-donazioni (idoneità) e 1 controllo sanitario

Le donazioni sono state eseguite nei locali dell’ Associazione Volontari Italiana Sangue – Avis, in via Nicotera, a due passi dalla Chiesa San Giuseppe.

Il 12 dicembre, in via straordinaria, la successiva raccolta.

Giovanni Blanda