Lorenzo Speciale, 70 anni, ginecologo in pensione di Partinico, è morto la scorsa notte dopo una settimana di agonia nel reparto di rianimazione del Trauma center dell’ospedale Villa Sofia dov’era stato portato dopo essere cauto da una scala mentre potava un albero.

Nonostante due interventi chirurgici il medico non ce l’ha fatta. Lo scorso primo dicembre nella villetta di contrada San Giuseppe, alla periferia di Trappeto, Speciale era salito su una scala e stava potando alcuni ulivi in campagna quando ha perso l’equilibrio cadendo e battendo la nuca.