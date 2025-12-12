Il Comune di Campobello di Licata è destinatario di diversi finanziamenti pubblici ed è intendimento dello stesso, partecipare a bandi nazionali e regionali relativi a opere pubbliche. A mezzo dell’apposita indagine esplorativa, si intende procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse, da parte di dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per l’affidamento di incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile Unico del Progetto (Rup), nell’ambito di procedimenti complessi e non. La finalità della presente indagine è la costituzione di un “Elenco di professionisti, dipendenti di Enti, per lo svolgimento dell’attività di supporto al Rup”, nel quale verranno inseriti coloro i quali saranno risultati in possesso dei requisiti di seguito specificati.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa all’avviso esplorativo e a non dar seguito ad alcun affidamento, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte di coloro che hanno manifestato interesse. Sono ammessi a presentare domanda i dipendenti di amministrazioni pubbliche ex, in possesso di specifica qualificazione inerente le Opere Pubbliche ed in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti.
GiovanniBlanda
Campobello di Licata, avviso pubblico per incarichi RUP
Il Comune di Campobello di Licata è destinatario di diversi finanziamenti pubblici ed è intendimento dello stesso, partecipare a bandi nazionali e regionali relativi a opere pubbliche. A mezzo dell’apposita indagine esplorativa, si intende procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse, da parte di dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per l’affidamento di incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile Unico del Progetto (Rup), nell’ambito di procedimenti complessi e non. La finalità della presente indagine è la costituzione di un “Elenco di professionisti, dipendenti di Enti, per lo svolgimento dell’attività di supporto al Rup”, nel quale verranno inseriti coloro i quali saranno risultati in possesso dei requisiti di seguito specificati.