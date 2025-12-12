Un tuffo nelle radici musicali della Sicilia e dell’Italia meridionale: sabato 20 dicembre 2025, ore 17:00, nella Sala Consiliare del Comune di Naro (AG), l’autore e ricercatore Gabriele Filì presenterà il suo nuovo libro “L’eco dei monti”, edito da JK Mertz Edition. Un evento imperdibile per appassionati di tradizioni popolari, musicisti e studiosi, promosso dall’associazione culturale We Naro, diretta dal presidente Carmelo Porrello .

Il volume, frutto di anni di ricerca appassionata, raccoglie cento spartiti tra canti natalizi, pastorali barocche, brani devozionali e danze legate alla vita contadina e alle ritualità religiose. Particolare attenzione è riservata ai repertori della zampogna “a paro”, friscaletto e ciaramella, strumenti simbolo della cultura pastorale siciliana. Come spiega l’autore: «La musica popolare è memoria viva, e credo che sia nostro dovere conservarla e trasmetterla. “L’eco dei monti” nasce proprio da questo desiderio: rendere accessibili melodie che meritano di continuare a vivere, risuonando nelle mani e nelle voci delle nuove generazioni».

Non solo una raccolta musicale, ma un vero documento culturale: le trascrizioni accurate, rispettose delle fonti orali e scritte, provengono da diverse aree della Sicilia e del Sud Italia, preservando un patrimonio a rischio di oblio. Pensato per musicisti, ricercatori, insegnanti e appassionati, il libro unisce rigore accademico e passione, offrendo uno strumento per lo studio esecutivo e la comprensione dell’eredità folcloristica italiana. Pubblicato a marzo 2025, è disponibile su piattaforme come Amazon e Everand.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per incontrare Filì, approfondire il suo lavoro e celebrare un tesoro musicale che appartiene a tutti. We Naro, nata a novembre 2025 per valorizzare il patrimonio storico e culturale di Naro (con soci fondatori come Antonio Camilleri, Francesca Roberti e Valentina Milazzo), conferma con questa iniziativa il suo impegno nel promuovere eventi che uniscono comunità e tradizioni, inclusi quelli natalizi in programma.

Ingresso libero.