I carabinieri hanno arrestato in flagranza a Vittoria, nel Ragusano, un 44enne, ritenuto responsabile di una rapina aggravata ai danni di un’anziana. I militari sono intervenuti in via Cacciatori delle Alpi dove era stata segnalata una pensionata a terra e dolorante, vittima poco prima di uno scippo da parte di un uomo che, per sottrarle la borsa, l’aveva trascinata e fatta cadere a terra. Giunti sul posto, i carabinieri hanno chiesto l’intervento di un’ambulanza del 118 per soccorrere l’anziana e hanno ricostruito quanto accaduto, avviando le ricerche del fuggitivo. L’uomo è stato rintracciato a poche centinaia di metri e condotto in caserma. La vittima, invece, è stata trasportata all’ospedale ‘Guzzardi’ di Vittoria, dove è stata ricoverata per la frattura del femore. Per il 44enne, invece, è scattato l’arresto per rapina aggravata. Dopo la convalida il gip ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
Scaraventa a terra anziana per rubargli la borsa, arrestato 44enne
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Insulti sessisti sui social per l’assessore Savarino: “adesso basta, denuncio”
“Adesso basta. Sono giorni che ricevo sui social una valanga di messaggi che hanno superato ogni limite”. La denuncia arriva dall’assessore regionale all’ambiente e...
Favara di Burgio, la Regione respinge la richiesta di Aica: “L’acquedotto resta a Siciliacque”
Ancora una volta la Regione Siciliana ribadisce con fermezza la propria posizione sulla gestione dell’acquedotto Favara di Burgio, respingendo la richiesta avanzata da...
Impianto Omnia, sopralluogo di La Vardera, Cambiano e Catanzaro: “una bomba ecologica”
A quasi due anni dal devastante incendio che ha colpito l’impianto di stoccaggio rifiuti Omnia di Licata, la situazione resta immobile: i rifiuti bruciati...
Strade a rischio, ecco chi sono gli studenti vincitori del concorso “Orizzonti sicuri”
Maria Lupo, Azzurra Regina Puma e Chiara Maria Vetro sono le studentesse del Liceo “Martin Luther King” di Favara che hanno vinto con il...
Asp di Agrigento, dalla Regione via libera all’aumento ore per gli Oss
La Cisl Fp di Agrigento annuncia con grande soddisfazione il raggiungimento di un importante risultato per i lavoratori del comparto sanitario provinciale. Dopo un intenso...
Un sito multistrato per raccontare la Scala dei Turchi, sabato la presentazione con visita...
Sopra e sotto il mare, abbagliati dalla candida falesia o attenti ai danni all’ambiente. Non esiste un solo modo per “leggere” la Scala dei...
Carta di identità elettronica priva di microchip: denunciato 20enne
La Polizia di Stato di Caltanissetta ha denunciato un ventenne per il reato di falsità materiale commessa da privato poiché, nel corso di un...