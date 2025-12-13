Un appuntamento dedicato al benessere psicofisico: sabato 13 dicembre 2025, ore 16:00, nell’Aula Consiliare del Municipio di Naro, il maestro Giuseppe Montemagno terrà una conferenza dal titolo “Il Respiro Circolare”.

«Si tratta di una forma di respirazione che si muove come un cerchio senza interruzioni tra inspirazione ed espirazione – spiega la geriatra Gera Destro, che introdurrà i lavori – un respiro che aiuta a sincronizzarsi col ritmo naturale del corpo, stimolando il sistema nervoso e favorendo un equilibrio globale».

L’evento è organizzato dal Kiwanis Club Naro (saluti istituzionali della presidente Rosalba Fiduccia) e dalla Scuola Operatori Shiatsu e DBN Il Dojo, dove Montemagno insegna da anni.

Patrocinio gratuito dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Milco Dalacchi.

Ingresso libero.

Un’occasione preziosa per scoprire una pratica antica che sta conquistando sempre più persone alla ricerca di benessere naturale e consapevolezza corporea.